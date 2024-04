KRISTIINA BLOGI | Luban kuueaastasel asula piires üksi liikuda - tunnen küll vahepeal muret, aga tean, et pean last usaldama

Mäletan, et kui käisin omal ajal viimaseid aastaid (või viimast aastat?) lasteaias, tabas mind vastupandamatu soov tulla sealt koju ise, ilma saatjata. See oli tol ajal, üheksakümnendate alguses vist täiesti aktsepteeritav, aga ema pidi iga päev kirjutama uue tõendi, et sel ja sel kuupäeval läheb see ja see minu laps ise lasteaiast koju. Tundus tohutult ebaõiglane, et üks lubakiri ei andnud mulle igavest vabadust tulla ja minna oma suva järgi.