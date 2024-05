Terav-naljaka tõsielulistel teemadel räntiva podcast’i „Võhkarid“ saatejuht Märt Koik hõikab välja nõuande tulevastele isadele: „Lihtsalt armastage oma lapsi!“ Ta möönab, et tema arvates on just sellest praegu Eesti ühiskonnas vägagi vajaka.