Märt Koik: enne lapsi sain neli tundi arvutimänge mängida, lapse kõrvalt seda ei saa. Ma ei taha, et ta arvaks, et ekraanid on temast tähtsamad

Mis on su lemmikasi isaks oleku juures?

Aga mis on kõige tüütum?

Igasugused sellised tegurid, mis kuuluvad laste arengu juurde, kuid leiavad aset öösel. Noorem poeg õppis puristamise ära ja tal on vaja nüüd öösel ärgata, et seda teha. Vanema poisi beebieast mäletan, et ta oli juba ööunne jäänud, kui ühel hetkel kostis lohutamatu nutt. Läksime naisega vaatama, et mis siis nüüd, ja nägime, et vaeseke käputas läbi une. Silmad olid kinni ja röökis nutta. See oli nii absurdne olukord, et me abikaasaga hakkasime naerma. „Kullakene, sa magad, sa ei pea praegu trenni tegema!“