Muret tekitav üleskutse sotsiaalmeedias: tüdrukuid innustatakse 24.04 endaga nuga kaasas kandma

Sotsiaalmeedias, eeskätt TikTokis, viidatakse 24. aprillile, kui „vägistamispäevale“. See sai väidetavalt alguse aastal 2021, kui grupp mehi tegi video väites, et sel kuupäeval on naiste vägistamine seaduslikult lubatud ja jagasid ka nõuandeid, kuidas seda paremini läbi viia.

Miks väidetavalt? Ei TikTok ise ega mitmed suured Ameerika uurivad ajakirjanikud pole suutnud vastavat videot tuvastada. Seega ei oska keegi kindlalt öelda, kas taoline video ühel hetkel ka päriselt eksisteeris või sai linnalegend alguse mingil muul moel.



Kindel on aga see, et kuskilt sai see siiski alguse ja enne kui keegi jõudis silmagi pilgutada, täitus sotsiaalmeedia hirmuga. Vanematel soovitati oma tütred sel päeval koolist koju jätta, naistel soovitati üksinda mitte liikuda. Hoiatavad ja hirmutavad postitused hakkasid liikuma nagu kulutuli. Tihti ilma, et keegi üldse teaks miks. Ja igal aastal on teema aprillis uuesti päevakorda tulnud.