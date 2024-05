TikTokist tuntud Smmart Avocado teistele Eestis elavatele ukrainlannadele: õppige ka eesti keelt, ärge võtke lastelt võimalust ühiskonda sulanduda!

Kunagi väga-väga ammusel ajal kaunil Eestimaal üks tore ja väga julge eesti mees abiellus ukraina naisega. See ukrainlanna olen mina ja nüüd on meil kaks kakskeelset last. Lapsed, kes sünnivad kakskeelsesse perre ja omandavad kaks või rohkemgi keelt, pakuvad palju rõõmu, aga samal ajal see pole vaid lust ja lillepidu.