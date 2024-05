Ära pööra pilku kõrvale, kui laps on hädas!

Viimastel kuudel on Eesti avalikkust raputanud nii mõnigi uudislugu, mispuhul tekib kahtlus, et inimene on jäänud oma vaimse tervise murega üksi. Isegi kui lähedased näevad, et kaaslase otsused ja teod pole kõige adekvaatsemad, pole nad osanud võtta ta probleeme tõsiselt. Kuidas ikkagi ära tunda, et lähedane on depressioonis või muudmoodi vaimse tervise kriisis? Kuidas teha seda enne, kui ta endale või kellelegi teisele ohtlikuks muutub?