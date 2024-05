„Isa tahtis mind aidata, aga hoopis süvendas mu kriisi.“ Spetsialist: kui lapsega tundub kõik enam-vähem normaalne, siis vanem usub, et nii ongi

Tüdruk käis kaheksandas klassis, kui ta sõbranna ema raskelt haigeks jäi. „Enne seda elasime justkui kahekesi roosa mulli sees ja tegime koos teismeliste asju. Näiteks unistasime, et kuulsad rokkarid oleksid me poiss-sõbrad, ja tantsisime nende kontsertidel esireas. Kui Kati emal vähk diagnoositi, muutus aga kõik.

Teismelisele kohaselt võitles Maria samal ajal oma minapildiga. „Püüdsin kõigile meeldida, ka oma vanematele, kes tahtsid, et oleksin tubli viieline õpilane. Seda kõike oli liiga palju,“ tunnistab neiu. „Täiskasvanule võivad need olukorrad tunduda väikesed asjad, aga mulle oli see kogu maailm. Nii leidsin end ühel päeval kodulähedaselt sillalt alla jõkke vaatamas ja mõtlemas, mis tunne oleks hüpata ja kõik unustada