Alates tänasest saab soetada Pardiralli võistlusparte ja toetada vähihaigeid lapsi

Sel aastal on liidul valmidus võiduujumise starti lubada lausa rekordilised 20 000 parti. Aasta aastalt on võistluspardikeste arv suurenenud. Kui 2014. aastal läks starti 7500 part-sportlast, oli möödunud aastal esikoha heitluses juba 18000 parti.

Pardiralli pakub kindlustunnet ja tuge

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (edaspidi EVLVL - toim) juhatuse liige ja tugiisik Luive Merilai sõnas, et Pardiralli on helge ja rõõmus üritus. „Kanalitäis parte on täis headust, mille just annetajad on sinna pannud. Tänu annetajatele on meil turvatunne. Me saame aidata, lapsed saavad vajalikku ravi ja see annab turvatunnet ka arstidele. Nad julgevad aasta-aastalt teha julgemaid raviotsuseid. Neil on kindlus, et raha selle jaoks on kuskilt võtta.“

Aastal 2023 tasus EVLVL vähihaigete laste toetuseks 635 737 eurot, millest 609 015 eurot läks ravimite peale, mille tasumise kohustust Tervisekassa vähihaige lapse perelt üle ei võtnud. Eelmise aasta Pardiralliga koguti kokku 464 397 eurot.

Me ei kuluta, me abistame

Lisaks ravikuludele abistab EVLVL peresid ka psühholoogiliselt. „Onkoloogia osakond on omaette maailm. Vähk algab mõttega sellest, millega see lõppeda võib. Ka arstid ei tea alguses prognoosi. Tead, et laps võib paraneda, aga ei saa väikesest mustast laigust mööda, et...aga äkki. Inimeste vastuvõtlikkus ja toimetulek kriisidega on väga erinev. Nad vajavad turgutamist. Ja abi on vaja kiiresti. See tähendab pikkade ooteaegade tõttu, et abi saab enamasti erapraksistest,“ selgitas Merilai.



Ühtlasi on liidu palgal ka loovterapeut, kes teeb lastega haiglas kunstilisi tegevusi. Välisravi puhul kaetakse ka perede transpordi-, ja majutuskulud. Lisaks pakub liit ka matusetoetust. „Ma ei taha öelda, et me kulutame raha. Me ei kuluta midagi! Me abistame, et lapsel oleks homne päev. Paneme oma õla alla seal, kus riigi poolt on abi nigel või kättesaamatu.“

Iga päev on kingitus