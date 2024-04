KUULA | Kreekas käinud Hanna-Mari Kirs: selle maa kultuur tundus nagu Marsilt!

Hanna-Mari Kirs on naine, kelle seiklusjanu ja avatud meel on teda viinud kaugele nii geograafiliselt kui ka kultuuriliselt. Ta on kirglik ettevõtja, kes on oma teekonnal kogenud mitmeid väljakutseid ja võimalusi. Üks tema elu pöördepunkte oli vahetusaasta YFU-ga Kreekas, kus tema sõnul tundus kohalik kultuur nagu Marsilt.