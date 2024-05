Kuidas ta iseseisvalt mängima saada?

Jani teisel eluaastal muutus poja-isa side tihedamaks. Praegu meeldib poisile isaga mängida, mürada, meisterdada ja ehitada. Kui aga emme tuppa tuleb, eelistab laps teda. „Näiteks juhtub, et Janil ja isal on plaan minna koos sauna. Kui mina ruumi astun, mõtleb Jan aga ümber,“ tõdeb Külli-Carmen. Neil hetkil, kui ema-laps on kahekesi, tahab poiss, et emme oleks alati mängu kaasatud. „Mängudes elab ta mu otsas, mängib autodega minu peal, küsib ohtralt küsimusi. Mis on vahva, sest see näitab mulle, et meil on hea side,“ jagab Külli-Carmen, „kuid ka väga kurnav.“