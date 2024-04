Väsimus, kurnatus, jõuetus? Loe, kuidas kevadväsimusest vabaneda

Miks on kevad meie tervise seisukohast oluline aeg?

Kevad on uuenemise aeg, mil loodus ärkab ellu. See toob kaasa päevade pikenemise ja suurema päikesevalguse, mis mõjutab positiivselt meie meeleolu ja üldist heaolu. Kevad kutsub esile ka muutusi meie organismis, suurendades energiavajadust ja soodustades uute harjumuste loomist.

Kas kevadväsimus on väljamõeldud fenomen või päriselt olemas? Kevadväsimus pole väljamõeldud, vaid tegemist on reaalse nähtusega, mis on enamasti õnneks ajutine. See on mitmete füsioloogiliste ja psühholoogiliste põhjustega seisund.