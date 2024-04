Seksuoloog: kui laps end intiimpiirkonnast katsub, on see eneserahustamine, mitte eneserahuldamine

Angela märkas aasta tagasi, et tema poeg Karl (4) sahmib voodis. Ta suhtus sellesse pigem rahulikult ja mõtles, et ilmselt õpib laps oma keha tundma. Maarja tundis muret, ega poeg oma hoogsa tegevusega peenisele haiget ei tee, ja Meribel uuris ka psühholoogilt, kas see, et laps end katsub, on probleem. Seksuaalkasvataja Rita Holm tõdeb, et tegelikult ei tea väga paljud vanemad, et kui laps end katsub, siis seda nimetatakse unnutamiseks ja tegemist ei ole eneserahuldamisega orgasmi saamise eesmärgil.