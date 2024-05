Billund – legofännide unistuste paik

Pidime sõitma Billun­disse kaks aastat tagasi suve hakul koos sõbranna perega, ent juhtus nii, et paar päeva enne reisi tekkis toona viiesel Eleanoril kõrva­põletik ja lendamine oli välistatud. Nii vaatasime kodus ravides kadedusega sõbranna pere reisipilte ja otsustasime, et ostame kohe uued piletid – olime ju legofännidena reisi väga oodanud. Mõeldud-tehtud! Õnneks on Ryanairil pidevalt väiksemaid ja suuremaid soodusmüüke. Leidsime uued piletid septembri alguseks 208 euroga kolmele inimesele koos ühe äraantava pagasiga.