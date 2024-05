Moelooja Liisi Eesmaa: loodan, et meie karjavaim püsib teise lapse sündides sama hea ja lähedane

Seda, et Liisi on kolmandat trimestrit lapseootel, ei reeda peale ümara keskkoha miski. Ta töine graafik on kogu lapseootuse aja olnud sama kirev ja edukas nagu alati, mahutades endasse Kuldnõela võidu, Kaubamajale voodipesukollektsiooni loomise, Vanemuise balleti „Tuhkvalge“ kostüümi­loome, Kunstiakadeemia tudengite õpetamise, presidendi vastuvõtu kleitide tegemise ja „Maskis laulja“ kostüümid. Kõigele lisaks ka mõned DJ-tööotsad.

Maagilised Itaalia-reisid

Teise lapse ootusest sai Liisi teada samamoodi nagu esiklapse Kuu (7) tulekust, Itaalia-reisil. Liisi elukaaslane režissöör Madis Ligema naerab, et tema aimas juba ette, et Itaalias taas pisipereuudised saabuvad. Kuigi asi algas naljana, sai ajaga üha selgemaks, et just nii see ongi. „Ainus jama asja juures on see, et nüüd ei ole Liisi enam nõus minuga Itaaliasse reisima,“ naerab mees