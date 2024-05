Teismelised tahavad suveks tööd, aga firmad pole varmad neid palkama. Mida silmas pidada, et töökoht leida?

Suheldes paljude noortega, selgub, et nende soov suvel tööd teha on erakordselt suur. Peamiseks innustajaks on palk, aga on ka neid, kes lähevad tööle sooviga kogemusi hankida ja pikka vaheaega põnevamalt sisustada. Kahjuks pole palju ettevõtteid, kes alaealisi värbaksid. Tihti on kindlaim alustada otsinguid tutvuskonnast.