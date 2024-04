Haiguste vastu terakeste, eeterlike õlide ja vitamiinidega. Meeleheitel vanemad haaravad igast õlekõrrest. Millised on tagajärjed?

Sotsiaalmeedia on oma maailmavaadete levitamiseks asendamatu platvorm ja kui teema niivõrd emotsionaalne, nagu seda on lapse tervis, haaravad ahastuses lapsevanemad kinni igast õlekõrrest, mis võiks aidata. Näiteks ühes ligi 30 tuhandet lapsevanemat koondavas Facebooki grupis kirjutas üks ema, et hiljuti väikese õe saanud ja seejärel esimesesse klassi läinud laps kurdab juba kaks kuud, et kõht valutab. Kõhuvalu mõjutab lapsel nii keskendumist kui terve pere igapäevaelu. Pere on külastanud ka arste, kuid valule põhjuseid leitud ei ole. Postitus leiab rohkelt tagasisidet, milles enamik vanemaid jagab enda kogemust ja soovib jaksu lahenduse leidmisel. Kommentaaridest leiab aga ka neid, kes usuvad, et kõhuvalude vastu saab võrkturundusega seotud brändi eeterlike õlidega. „Palun võta endale appi doTerra eeterlikud õlid. Kui soovid lisainfot – jagan meeleldi,“ pakub vastaja oma abi.