Meeleheitel vanemad haaravad igast õlekõrrest. Olgu selleks terakesed või eeterlikud õlid. Perearst: laste tervisega ei tasu katsetada

Pikal viiruste hooajal võib tunduda, et kõik jõuvarud on kasutatud ja ravivõtted on end ammendanud. Kui leiaks ometi, mis lapsi tervena hoiaks. Internetis levib palju infot ning aina enam jõuavad meeleheitel lapsevanemad terakeste ja eeterlike õlideni, mis lubavad nii lapsed kui ka vanemad haigustest terveks teha. „Kui tavameditsiin ei aita, usuvad inimesed, et alternatiivne aitab. Sageli kaotavad nad nii tervise kui ka raha,“ tõdeb aga perearst Eero Merilind kurvalt.