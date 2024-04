Sigrid Petoffer: kõige tähtsam on lastega koos mängida

Nutimaailma väljakutsetest rääkides toob Sigrid Petoffer kurioosse näite, kus 12-aastane poiss kiirustas osalema automaksu vastasele meeleavaldusele. „See näitab, millega lapsed tegelevad ja mina ütlen, et see info ei ole neile kõik vajalik,“ sõnab ta ning lisab, et tõsine oht seisneb selles, et veebis on justkui kõik võimalik.

Nutimaailma asemel päris asju tegema

Mida teha, et lapsed vähem nutimaailmas oleksid? Sigrid Petofferi soovitus on keskenduda päris asjadele ja kohalolemisele. „Mitte otsida kogu aeg meelelahutust, vaid seda, kuidas oma meelt koondada. Minu puhul on ka oma laste kasvatamisel aidanud pigem see, kui võtta tempo maha ja mõelda päris asjadele, teha oma kätega midagi või kuulata muusikat, tantsida, laulda.“ Petoffer soovib, et hoovimängud tuleksid taas au sisse ja kõik vanemad võtaksid aja oma lastega mängimiseks.

Lastele on oluline vanemate eeskuju. „Hästi palju kõlab (vanemate jutust) läbi see, et lapsed ei taha ega viitsi midagi teha. Siis ma proovin sinna jõuda, et aga mida sa ise teed, millest ise huvitud ja räägid?“ Sigrid Petofferi sõnul paljud täiskasvanud justkui ootavad, et lapsed ise asju algataksid ja teeksid, kuid see pole parim lahendus. „Ole ise see eeskuju, tee ise ka neid asju! No võib-olla sa ei ole kõige suurem spordifänn, aga mine ikka – vaata, kuidas ta võistlustel kaasa teeb või tee ise ka neid asju temaga.“

Ole ise eeskujuks

„Mida meie teeme, see loeb. Hääletoon loeb. See, kuidas me kellegagi räägime, suhtleme, mida me teeme, kuidas me kellestki räägime – see kõik mõjutab last. Ole ise see eeskuju, ole ise see ime, mida sa elult ootad. See ongi vanemlik vastutus,“ paneb ta vanematele südamele.