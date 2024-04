Kogupere e-spordifestival PIXO Fest juba sel laupäeval

Kogupere festivalimelust leiab hulgaliselt põnevaid ja interaktiivseid EXPO-alasid. Turniiri programmis vallutavad pealava League of Legends ja Counter-Strike 2 finaalid. Festivalile eelnevalt toimusid 24. ja 31. märtsil Counter-Strike 2 kvalifikatsiooniturniirid, kus osales kokku 440 võistlejat ja mängiti üle 100 matši. Kvalifikatsiooniturniiride võitjateks osutusid Fragmine ja MEHEDMUSTAS, kes kindlustasid omale koha finaalis ja kus mõlemas võistkonnas leidus ka hiljutise profivõistkonna sYncki liikmeid.

Võrgupeol toimub KFC PUBG: Battlegrounds turniir ning kohapeal saab osaleda Tekken 8 turniiril. Lisaküpsisena on PIXO Festil 21+ vanuses külalistele eraldi ala koos nostalgiliste retro-konsoolidega.

“Eestis on hetkel veel vähe võimalusi, et ennast selle maailmaga reaalelus kurssi viia ning sarnaste huvidega inimestega kohtuda. PIXO Fest püüab seda tühimikku täita - ootame festivali külastama nii tõelisi mänguentusiaste kui ka neid, kes selles maailmas alles esimesi samme teevad. Vanus pole kindlasti määrav tegur - pigem tahe ja soov mängulisema maailma suunas. Festivaliga soovime me pakkuda võimalust ennast harida, avastada uusi asju, suhelda ja loomulikult mängida. Ootame ka näiteks neid lapsevanemaid, kes sooviksid oma lapsi nende teekonnal toetada, aga tahavad ka ise rohkem e-spordi ja mängumaailma mõista. Teiselt poolt tahame ka diskuteerida mängurimaailma pahupoole ja vaimse tervise säilitamise teemadel,“ kommenteerib ürituse korraldaja Mihkel Lubi.