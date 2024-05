JURIST VASTAB | Mida teha, kui endine kaaslane pole nõus sellega, et lapse elukoha ümber registreerid?

Mul on 6aastane poeg, kellega oleme elanud kahekesi pea tema sünnist saadik. Isa lapse elus eriti ei osale – maksab küll elatist, aga lapsega suhtleb väga harva ja pole ka avaldanud soovi rohkemaks. Järgmise aasta sügisel alustab poeg kooliteed ja sellega seoses plaanin kolida Tallinnasse. Minul asub seal töökoht ja koolgi oleks minu meelest Tallinnas parem kui meie praeguses kodukohas. Elame linnast väljas väiksemas asulas ja siin on vaid põhikool.

Olen leidnud endale ja lapsele sobiva kodu juba Tallinnas, kuid nüüd selgus, et lapse elukoha ümberregistreerimiseks on vaja ka isa nõusolekut. Kirjutasin sellest lapse isale ja ta teatas üllatuslikult, et ei anna nõusolekut. Et laps saaks koolikoha, peab ta elukoht olema Tallinnas registreeritud. Seega üritan eksmehega veel rääkida, aga – mis saab siis, kui ta keeldubki nõusolekut andmast?