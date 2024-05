Kui palju ma annan lapsele taskuraha?

Esimene tähtis punkt on: kas taskuraha on 1. klassis üldse vaja? Tegelikult pole ju nii väiksel lapsel veel kulusid, mida ta ise peaks katma. Vajadusel saab kulud lapsevanema kaudu kaetud, koolis on koolitoit ja nii noor laps ilma ema-isata eriti väljas meelt lahutamas ei käi. Teoorias võiks seega taskuraha täiesti vahele jätta… kuni hilisema vanuseni.