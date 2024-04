Kontrollige, kas on aeg madratsit vahetada

Kümme aastat on madratsi jaoks kindel vanus ja tavaliselt kuluvad need isegi kiiremini, sõltuvalt sellest, millest need on valmistatud. Optimaalne vanus madratsile on 7 või 10 aastat. Mõned madratsid võivad olla vanad juba viie aasta jooksul, samas kui näiteks lateksmadratsid võivad vastu pidada kuni 15 aastat. Uue madratsi ostmisel on hea mõte kirja panna ostukuupäev, et teaksite, kui vana on teie madrats.

Samuti mõjutab see, kuidas madratsi eest on hoolt kandnud, sest korralik hooldus pikendab iga eseme eluiga. Te ei tohiks pimesi loota garantiitähisele, kui selle kasutusiga on pikk, sest see ei pruugi öelda, millal on aeg madrats välja vahetada. Te ei mäleta, millal te pärast puhkamist üles tõusite.

Uni on mõeldud selleks, et aidata teil puhata ja taastuda päevasest tööst. Kuid hea uni eeldab mugavat madratsit. Madrats, mille kasutusiga on läbi saanud, ei ole enam väga mugav, mistõttu väheneb hea une ööde arv. Te peaksite ärkama puhanud ja erksana, kuid kui te mäletate neid hommikuid justkui läbi udu (või üldse mitte), võib süüdi olla vana madrats.

Ärkamine erinevate kehavaludega

Aja jooksul kaotab madrats oma algse toetusjõu ja/või paisub, nii et see ei suuda enam toetada selgroo õiget asendit ja lihased peavad osa madratsi tööst tegema. See põhjustab mitmesuguseid selja-, kaela- ja õlavalusid, mis muudab hommikul üles tõusmise ebameeldivaks. Seega, kui tunnete, et ärkate üha sagedamini erinevate kehavaludega (ja see ei ole tingitud treeningust jõusaalis), ei tohiks uue madratsi ostmist pikalt edasi lükata, sest see võib hiljem viia veelgi tõsisemate terviseprobleemideni.

Te aevastate sageli, kuid ei tea põhjust