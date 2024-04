Psühholoogi soovitused ekraaniaja mõistlikuks piiramiseks. „Ma ei osanud aimata, kui ruttu lapsel sõltuvus tekkida võib...“

Claritas vanemtegevusterapeut Britta Marandi on nõus, et mündil on tõesti mitu poolt, sest ekraanide ahelas on tegelikult nii lapsed kui ka lapsevanemad ise. „ Kui lapsevanem on teraapiaruumis, siis tähelepanu koondub ikka ekraanile, mitte lapse tegevustele. Telefon piiksub, põriseb, vilgub, ja see hajutab