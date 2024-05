Nostalgiaring

Hetkel, mil seda lõhna tunnen, asendub voolujooneline oranž „porgand“ ühe teise rongiga ühest teisest ajastust. Ma istun rongis, vaatan aknast välja ja olen õnnelik, sest see lõhn tähendab, et hakkan varsti kohale jõudma oma lapse­põlve kõige turvalisemasse paika – Tädi juurde. Inimese juurde, kel pole vanust, sest ta on aegade algusest olnud minu jaoks vana; kelle kohalolu tähendab rahulikult magatud öid, pikki hommikuid, kartuli­putru ja vorstikastet. Inimese juurde, kes on elanud eluaeg üksi – noh, Kohtla-­Järve ühis­korterites elatud aeg välja arvatud – ja kes on olnud juba minu ema ja onude jaoks Tädi. Tädil on ka üks teine nimi, Eveliine, aga see teadmine muutub oluliseks alles siis, kui on vaja hauakivi tellima hakata.