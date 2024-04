PelWell lahendab olulist naiste terviseprobleemi

Kasulik e-kursus

E-kursus pakub lihtsal kujul teadmisi naise vaagnapõhja toimimisest ja selgitab, kuidas vaagnapõhjalihaseid üles leida ning neid õigesti treenida. Ülevaade kõige levinumatest põhjustest, miks tekivad vaagnapõhjaga seotud häired, annab võimaluse tähele panna, mida oma harjumustes muuta ja mida füüsilist pingutust nõudvatel tegevustel jälgida, et toetada vaagnapõhja edukat funktsioneerimist. Lisaks lugemismaterjalidele on olemas ka kaheksanädalane füsioteraapial põhinev treeningkava, kus suurt väärtust annavad animeeritud videojuhised, mis aitavad efektiivselt jälgida vaagnapõhjalihaste tööd ning treeningut korrektselt kaasa teha. Uued teadmised ja oskused võimaldavad integreerida erinevaid nippe ja tervislikke harjumusi oma igapäevaelu tegevustesse või armastatud treeningrutiini.

PelWelli e-kursuse looja, vaagnapõhja füsioterapeut ja e-tervise MSc Kadri Kruusmägi on inspiratsiooni saanud patsientide positiivsest tagasisidest vaagnapõhjalihaste treeningutele, märkides, et õige harjutuste sooritamine, järjepidevus ja igapäevaste harjumuste muutmine võivad märkimisväärselt parandada vaagnapõhjaga seotud ebamugavusi. Testgrupis osales üle 20 eri vanuses naist (sh naiste tervisega seotud spetsialistid) ja tagasiside oli suurepärane. Näiteks mainiti, et pärast programmi lõppu kadus ära vajadus öösel sageli tualetis käia, samuti lisandus naiselik enesekindlus ja nauditavam seks.



PelWelli, tähendusega „Pelvic Wellness“, idee tuli sellest, et lihtsa ja illustreeriva sammsammulise juhendi järgi saavad naised ise enda jaoks palju ennetavalt ära teha ning seda ka universaalse e-kursuse formaadis. Kursus kutsub naisi liikuma ja märkama igapäevaselt lihtsaid võimalusi vaagnapõhja toimimise toetamiseks. Paranenud tervisekäitumine mõjutab positiivselt üldist heaolu, on esmaseks lähenemiseks ennetuses ning vähendab riski vaagnapõhjaspetsiifiliste kaebuste süvenemiseks.