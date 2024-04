„Hetked, kui lapse peale vihastan, on väga hirmutavad, silme eest läheb mustaks.“ Mis on ema äkkviha ja kuidas seda vältida?

Enamus juhtudel on ema viha seotud sellega, et ema on lihtsalt väsinud ja tema õlgadel lasub liiga suur koormus. Kui meil ei jää aega ega jaksu enda vajadustele tähelepanu pöörata, siis kipub see kulmineerima mõne negatiivse emotsiooniga. Oluline on mõista, et ema ei saa olla kodus ainus, kes vastutab nii kodu kui ka laste eest. Ema peaks olema super inimene, et mitte sellises olukorras vihastada ja endast välja minna.