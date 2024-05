Emadus käib tõusude ja mõõnadega

Ma arvan, et me pole emana kunagi valmis. Ema, kes olen täna, ei defineeri seda, milline olen homme. Iga järgmise lapsega muutub ka ema, nagu ka iga katsumusega. Esimest last kasvatades on sageli lihtsam reel püsida ja ilmselt ka entusiasmi rohkem teha kõike „õigesti“. Kui aga lapsi ja iseloome on rohkem, võib olukord olla sootuks teine. Või kui on üks laps, aga ta osutub keskmisest keerukamaks. Või osutuvad ema enda tunded või toimetulek keskmisest keerukamaks. Samas kasvab ajas kogemus ja tuleb juurde teadmisi – me õpime ja areneme.