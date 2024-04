„Mu laps polnud nõus enda voodis magama.“ Spetsialist: mida kauem laps vanemaga koos magab, seda raskem on teda hiljem ümber harjutada

Psühholoog ja unenõustaja Kene Vernik ütleb, et teadusuuringutele toetudes võiks isegi vastsündinu oma voodis magada. Emad ja nende kaisus magavad lapsed on uuringute järgi ärevamad ja kontrollivamad – nende uni ei ole nii kvaliteetne, sest ööd hakivad pisiärkamised.

Kene töökogemuse põhjal on Eestis üsna tavapärane, et eelkooliealised lapsed vanuses 4–6 aastat magavad vanematega ühes toas. Samas toas magajaist on enam-vähem pooleks neid, kes magavad ühes voodis, ja neid, kes magavad eraldi voodites, kuid ühes voodis magajaid on natuke rohkem.