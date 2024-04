Täielik KAKAstroof! Beebikakast ei saa üle ega ümber - millal muretseda ja millal on kõik normaalne?

See, mis on su tita mähkmes, aitab sul mõista, kas lapsega on kõik korras või on talle hoopiski mõni haigus külge hiilimas. Seetõttu leiavadki vastsed vanemad end pigem varem kui hiljem pidevalt arutlemas selle üle, millal beebi kakas, mis värvi see on ja kas see haiseb ehk pahasti. Samal ajal on peas kumisemas küsimused selle kohta, milline kaka on normaalne ja millal tuleks muret tunda. Selleks, et need küsimused saaks vastused, oleme sulle kokku pannud beebikaka välimääraja!