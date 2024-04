KRISTIINA BLOGI | Kui arst ei lubanud mul lapsele toeks olla, pidin pealt vaatama, kuidas ta võõraste käte vahel hirmust väänles ja kriiskas

Arstid on loomulikult inimesed oma nõrkustega, kellel on samuti halbu päevi, kes väsivad, tüdivad või on lihtsalt olnud pikalt söömata-joomata, kuid arvan, et üsna õigustatult eeldame vähemalt lastega tegelevatelt tohtritelt võimet ja oskusi suhelda väikeste inimestega sõbralikult ja soojalt. Minul on oma 6-aastase emakarjääri jooksul olnud kogemusi skaala eri äärmustest.