Teadsin alati, et olen üksiklaps. Kuni mu postkasti saabus kiri kelleltki, kes väitis end olevat mu õde. Mu maailm murdus

Elasin terve oma lapsepõlve teadmisega, et olen ainus laps. Kui teised ainsad lapsed, keda teadsin, igatsesid kangesti endale õde-venda, siis minul seda himu polnud. Mulle meeldis olla omaette. Meeldib siiamaani. Ainult et täna tean ma seda, et ma pole ainus laps. Pole kunagi olnud.