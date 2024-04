Konflikt vanema ja vanavanema vahel. „Mu ema tantsib kuueaastase pilli järgi ega arvesta meie soovide või lapse heaoluga. Mõistus on otsas“

„Minu ja mu abikaasa laps on minu ema jaoks ainuke lapselaps. Ta armastab teda väga ja hoiab teda rõõmuga, aga viimasel ajal on see rõõm ühepoolne. Laps on muidugi rahul, mina veidi vähem. Kahjuks läheb üle ühe korra nii, et kui laps vaatab vanaemale otsa ja ütleb, et võiks mäkki minna, siis mäkki nad ka lähevad. Burgerid, coca, friikad, jäätis. Otsa veel vanaema juures ka šokolaadi-küpsist. Ema ise kurdab mulle, et kui ta teeb korralikku toitu, siis laps ei söö ja tema teda nälga ei jäta. Mina jälle arvan, et ega laps loll pole. Kui ta teab, et natukenegi kurvema näo peale antakse talle hoopis pitsat või burgerit, siis ei olegi tal mingit kavatsust muud süüa.