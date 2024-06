Rebane igatseb sõpra

Tal oli väga raske sõpru leida, sest reegli järgi ei tohtinud jänesed ja rebased sõbrustada. Jänesed kartsid teda. Väikeste jäneste vanemad olid Ronile mitu korda öelnud, et Ron on suur ja hirmus. Niisiis elas ta pikka aega külas üksi, ilma sõpradeta. Kuni ühel päeval mõtles, et tal on sellest villand, ta läheb endale sõpra otsima. Ta pakkis asjad väiksesse seljakotti ja asus teele.