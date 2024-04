Õdede ja vendade kaklused ajavad hulluks. Kuidas neid tülisid lahendada?

Vanemad lapsed peaksid olema rohkem võimelised olukorda oma õe või venna vaatenurgast nägema, aga see ei tähenda, et nad teeksid seda ilma õpetuse või suunamiseta. Kui sa kuuled tüli kahe lapse vahel, kes ei suuda vaidlusest probleemi lahendamise juurde edasi liikuda, peaks sinu järgmine samm sõltuma olukorrast ning sellest, kui kaugel on lapsed sinu arvates mõistmisest, mida on vaja järgmiseks teha. Nad võivad kumbki olla väga hästi teadlikud teise perspektiivist ning siiski otsustada seda eirata, või on lahing läinud nii keevaliseks, et nende probleemide lahendamise oskused on jäänud emotsioonide varju.