Avastuste meri: The Tall Ships Races ja purjelaeva töötoad PROTO avastustehases!

„PROTO eesmärk on tuua teadus ja avastamine inimesteni lõbusal ning kaasahaaraval viisil. Meie töötoad Tall Ships Races’i raames annavad külastajatele ainulaadse võimaluse ise luua, katsetada ja ehitada just enda parim versioon purjelaevast. See on suurepärane võimalus siduda ajalugu ja innovatsioon, näidates nii noortele kui ka vanadele, kuidas teadus aitab meil mõista ning kujundada paremat maailma,“ ütleb PROTO avastustehase juht Girli Nurk.