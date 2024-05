Parimale emale leiad parimad kingid Sokisahtlist

Lisaks headele lastele on ka parimatel emadel mitu nime: emps, mamps, emme, mamma jne. Sokisahtli emadepäeva sokkide valikust leiad emale just sellised sokid, nagu sa teda kutsud. Olgu siis selleks „Parim mamps“ või „Best mom“ või ehk mõlemad? Kui valikuga jänni jääd, oleme emadele teinud ka üllatuspaki , kus on seitse sokipaari. Selline kink paneb ema kindlasti naeratama.

Kas sinu empsi to-do-list ei saagi kunagi otsa?

Nii mõnigi ema on justkui Hunt Kriimsilm, kel on seitse ametit või isegi rohkem. Kas sul on emps, kellel jagub tegemisi igaks hetkeks ja ülesanded ei tundugi otsa saavat? Me teame küll selliseid emasid, aga kuidagi alati leiavad nad oma tegemiste kõrvalt aega ka oma lastele. Sellistele emadele on meil sokkide kinkekarp „Wife, mom, boss“. Nende sokkidega on su emps kindlasti valmis järgmisteks missioonideks!

Sokisahtli emadel on alati õigus, kas ka sinu emal?

Hakkasime siin Sokisahtlis mõtlema, et kõik ju teavad, et emadel on alati õigus. Mõnikord ei taha me seda lihtsalt tunnistada. Seetõttu olemegi teinud sokid „Emal on alati õigus“, mille saad emale kinkida, salaja vihjates, et võib-olla tõesti teab ta tihtipeale asjadest kõige paremini. Küpseta juurde kook või meisterda üks armas kaart ning lubame sulle, et lisaks sellele, et emal on alati õigus, on tal ka nende sokkide üle väga hea meel!

Emadepäeval ei tohi unustada ka armsaid vanaemasid!

Väga tähtis on emadepäeval meeles pidada ka kalleid vanavanemaid. Sellepärast on meil Sokisahtlis ka sokkide kinkepakid „Parim vanaema“, mis koos isetehtud koogiga teevad iga vanaema tõeliselt õnnelikuks. Kui sinu vanaema on aga moodne ja noortepärane, on tema jaoks ideaalsed sokid „Cool granny“, mis panevad su vanaema kindlasti tantsima!

Kogu Sokisahtli emadepäeva sokikollektsiooni leiad SIIT.