Montessori inspiratsioonikonverents toob Eestisse rahvusvahelisi Montessori hariduse edendajaid

Võimalik tee, mille abil muuta haridust õppijast lähtuvaks

Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogid Grete Arro ja Kati Aus toovad välja, et Montessori haridus on üks võimalik tee, millega muuta Eesti haridust õppijakesksemaks ning see tõesti on lapse loomulikust arengust ja õpihuvist lähtuv. Hetkel tegutseb Eestis 14 Montessori lasteaiarühma ning kaks kooliklassi. Mõned rühmad on avatud munitsipaalrühmadena ning koostöö omavalitsustega on kasvavas trendis. Järgmisel õppeaastal avatakse esimene munitsipaalkooliklass Tartus ning lasteaiarühmad Nõos ja Pärnus.

Et Montessori haridus jõuaks järjest enam kättesaadavaks haridusvalikuks, korraldatakse kahepäevane inspiratsioonikonverents, kus fookuses on lapse areng vanuses 0-18 eluaastat. “Kui täna teatakse enamasti midagi Montessori lasteaedadest, siis paljude jaoks on see avastus, et on olemas ka Montessori kool. Seepärast oli konverentsi planeerides algusest peale idee näidata väga erinevaid teemasid erinevatele vanuserühmadele,” toob välja konverentsi peakorraldaja Jaanika Müürsepp. Laiem teadlikkus on samm lähemale muutuste loomiseks!

Palju põnevat õpetajatele ja lapsevanematele

Avaettekandes räägib TÜ doktorant Liina Kersna sellest, mida me teame teadusuuringutest Montessori pedagoogika mõjust õppijale, mis on eneseregulatsioon ning kuidas Montessori pedagoogika selle arengut toetab.

Montessori juhendaja Ruth Maria Roosi-Ott annab sügavama sissevaate sellesse, milline roll on igapäevaelu tegevustel rühmas - kuidas need toetavad lastel enesekohaseid ja eneseregulatsiooni oskusi, arendavad iseseisvust ja keskendumist, mis hiljem on koolis väga olulised omadused. Lasteaiaõpetajatele toimub ka praktiline töötuba, kus tutvutakse geograafia ainealaga, mis toetab koolieelses eas lapse maailmapildi kujunemist.Eliisa Silmet ja Epp Linke annavad nõuandeid, kuidas toetada väikelapse keelelist arengut nii rühmas kui ka kodus.