Kuidas oma emale armastust näidata, kui sõnadest ei piisa? 

Klassika, mis kunagi moest ei lähe. Lisaks loomulikule ilule seostatakse pärleid ka puhtuse, naiselikkuse ja elegantsiga, mistõttu on need populaarne valik nii argipäevaks kui ka eriliste sündmuste puhul. GIVEN-ist leiad suurepärase valiku ehteid mageveepärlitega .

GIVEN-i kinkekaart

Ehted on suurepärane kink igale naisele! Kui soovid kinkida midagi püsivat ja väärtuslikku, aga ei oska valida – kingi valikuvabadus GIVEN-i kinkekaardiga . Kinkekaardi väärtuse saad valida täpselt sellise, nagu ise soovid.

Silmapaistvad hõbeehted

Hõbeehete eelis on nende mitmekülgsus. Ehteid saab kanda mitmesuguste rõivastega, alates igapäevasest kuni ametlikuni – see lisab elegantsi igale välimusele. Hõbeehteid on GIVEN-i valikus nii vääris- kui ka poolvääriskividega.