Tallinnas avati esimene Perepesa, linn soovib rajada Perepesad igasse linnaossa

Perepesa eesmärk on pakkuda lapsevanematele nõu ja tuge laste kasvatamisel ning vaimse tervise ja peresuhete hoidmisel, et ennetada igapäevaste väljakutsete muutumist probleemideks. „Inimese vundament laotakse juba lapseootuse ajal ja esimestel eluaastatel. See on perele ülimalt väljakutseterohke periood, perestress on kõrge ja lahutuste arv on suur. Meie kõigi tahtlikkusest ja suutlikkusest toetada peresid targalt ja süsteemselt sõltub kasvavate laste – tulevaste täiskasvanute – heaolu ja tervis homme, see on meie ühiskonna tulevik,“ nentis SA Lapse Heaolu Arengukeskus asutaja ja juhatuse esimees Maarja Oviir-Neivelt. „Perepesa toob kokku riigi, kohalikud omavalitsused, erasektori ja kogukonna pered. See on kui võluvits perede heaolu tagamisel, et me erinevate osapooltena koos oleme ja tegutseme.“