PODCAST | Kas unekooli ajal lapsel nutta laskmine mõjutab aju arengut? Aga beebina pidevalt pea ära löömine ja voodist alla kukkumine?

Seekordseks podcastiks andis inspiratsiooni hiljutine vestlus, kus ema kurtis muret, et ei julge beebil ilma peakaitseta roomama õppida. Üks teine isa tundis aga muret, et ehk peaks poja jalgpallitrennist ära võtma, sest seal saab ta pidevalt palliga vastu pead. Kas nendel hirmudel on tõetera sees ja kuidas üldse kasvatada tarku lapsi, vastab arstikeskuse Confido, TÜK Geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku ja Raplamaa Haigla lasteneuroloog Teele Meren.