Öine märgamine, mis ei taha mööduda: mu laps on 8 ja pissib endiselt voodisse, see tekitab talle kurbust ja ebamugavust

Mama Belle and the kids

Mama Belle and the kids

FOTO: Mama Belle and the kids | Shutterstock

Enurees ehk öine voodimärgamine on laste seas levinud probleem: seda esineb 15–20% viieaastastel, 6% 10-aastastel ja 1% 15-aastastel. „Kuigi enamik lapsi saavutab uriinipidamise iseeneslikult, on erinevate ravimeetoditega võimalik seda protsessi kiirendada. Tegu on väikese lapse suure murega, milles ei saa last süüdistada,“ ütleb Tallinna Lastehaigla lastearst Ülle Toots.