Pikk ja tüütu võitlus lapse öise märgamisega: veel kaheksa-aastasena pissib mu tütar voodisse

Sel aastal tunneb ema, et öine pissimine hakkab Annale aina rohkem kurbust ja ebamugavust tekitama. Ta on juba nii suur, et tal on oma mure tõttu ebamugav olla, ta ei saa ööseks sõbrannade juurde minna, laagrites käia jne. Voodi on nädalast neljal ööl märg. Psühholoog ütleb, et sellisel puhul tuleks vanemana hästi aus olla. „Võiks rääkida sõbra perele või laagri töötajatele sellest probleemist ja võtta kaasa veekindel väike aluslina ja varu aluspesu. Kui tegu on psühholoogilise probleemiga, siis suure tõenäosusega jääb väljaspool kodu voodi kuivaks,“ väljendab psühholoog lootust.