„Laps ei taha lasteaeda minna, kui kindel õpetaja tööl on. Kardan, et temaga rääkimisele järgneks ebameeldiv käitumine“

Vahel läheb aga lapse ja õpetaja vaheline konflikt nii suureks, et edasine koostöö on väga keeruline. Isabel mõistis lapse mure tõsidust siis, kui poeg Uku (5) hakkas neil öödel läbi une sonima ja nutma, kui teadis, et järgmisel päeval on tööl õpetaja, kes talle ei meeldi. Mingeid selgemaid vastuseid tal lapselt saada ei õnnestunud. „Kuna olen ise olnud lasteaias tööl, siis tajusin, et siin on lapsel suurem mure kui lihtsalt ühe õpetaja eelistamine.“