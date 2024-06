Räägime lapsega kaalust, aga kuidas?

Tervise Arengu Instituudi viimane uuring Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise kohta näitab murettekitavaid numbreid: ülekaaluliste noorte hulk on Eestis 20 aastaga kasvanud 14% ja see arv üha suureneb. Poistest vanuses 11–15 aastat on ülekaalulised või rasvunud 25%, tüdrukutest 15%. „Rasvumine lapse- ja noorukieas on üks tõsisemaid probleeme ülemaailmses tervishoius,“ tõdeb toitumis­nõustaja ja pereõde Jaanika Kaasik. Seda põhjustab liikumise vähesusele ja halbadele toitumisharjumustele lisaks noorte kehv une­kvaliteet ja tihti ka koduse eeskuju puudumine.