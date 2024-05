Kesklinnakoolides on kohti vähe, soovijaid palju. Lapsed suunatakse kooli, kuhu nad minna ei taha. Ametnik: kui poleks fiktiivseid sissekirjutusi, mahuksid kõik piirkonna lapsed kooli ära

Tallinnas on kolm ihaldatud kooli, kuhu määratakse lapsi rahvastikuregistris märgitud elukoha järgi. Tallinna 21. kool, Gustav Adolfi gümnaasium ja Jakob Westholmi gümnaasium. Eestlased on sügavalt hariduse usku rahvas ning paljud arvavad, et just hea koolikoht tagab lapsele ka hea hakkamasaamise. Nii on 21. kooli, GAGi ja JWG ümbruses igal aastal kümneid ja kümneid seitsmeaastaseid sisse kirjutatud kodudesse, kus nad eales elanud ei ole, ning koolikohtadest ilma need ausad pered, kes päriselt piirkonnas elavad. Kool teab, haridusamet teab, kohalik omavalitsus teab. Aga ometi keegi süsteemi muutma ei tõtta.