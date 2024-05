VIDEO | Lapse tänavakriitidest on alles vaid jupid? Nipp nende targaks taaskasutuseks, et mängulusti jaguks kauemaks!

Nii kui päike tuleb välja, saab energiat juurde ka laste loomingulisus. Paljud kasutavad selle väljendamiseks näiteks kriite. Kes siis poleks lapsena maha joonistanud keksuruudustikku, vikerkaari või muud toredat, mis parasjagu inspireerib. Kriitide häda on aga see, et need kipuvad väga kiiresti ära kuluma kuniks alles on vaid pisikesed jupid. Neid ei pea aga kohe kindlasti ära viskama. Vastupidi: neid saab taaskasutada, et pakkuda lapsele võimalust kunsti luua natukene teisel viisil!