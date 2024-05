Mage nali? Koomik saatis rinnaga toitnud ema etenduselt minema ja lubas publikul ema hurjutada

Trish Faranda, seitsmekuuse Clara ema, oli Barkerit varemgi esinemas näinud ja võttis seekordsele etendusele kaasa ka sülebeebi. Vältimaks ebameeldivusi, kandis ta hoolt ka selle eest, et istuda vahekäigu ääres. „Ma istusin rahulikult ja mu beebi tegi natuke häält. Ilmselt oleks see võrreldav sellega, kui keegi korraks köhataks. Oma sketši lõpus mainis mees, et ka tema räägib beebide keelt ja praegu ütleb beebi, et ta tuleks välja viia. Mulle tundus, et ta ei teinud nalja,“ meenutab Faranda.

Beebil polnud alla 15-aastastele keelatud etendusele asja

„Ma toitsin last rinnaga, kui ta tuli ja seisis mu ette ning palus mul lahkuda. Publik naeris ja tundus arvavat, et see on järjekordne nali. Ma küsisin, kas ta soovib päriselt, et ma ära läheks, ja ta vastas jaatavalt.“

Koos Farandaga lahkus saalist solidaarsuse näitamiseks veel 10–12 inimest. Osa publikut, eeskätt mehed, aga juubeldasid, kui naine oma beebiga lahkus. Faranda tunnistab, et ta tundis end seetõttu alandatult.

Kiiresti hakkas olukord levima ka sotsiaalmeedias ja mõni päev hiljem oli koomik ise sunnitud avaliku selgituse avaldama. Barkeri väitel ei olnud ta kursis, et naine oma beebit toitis, ja beebi häälitsused segasid etendust. Lisaks tõi ta esile, et etendus oli keelatud alla 15-aastastele. Seega poleks pidanud beebi seal üldse olemagi. Samuti mainis Barker, et ta toetab avalikku imetamist ja peab seda loomulikuks.

Paljud pidasid Barkeri pikka selgituskirja aga punnitatuks ja ebasiiraks.

Inimesed, kes beebi häälitsusi ei talu, peaksid end kokku võtma

„Asi ei ole isegi selles, et sa ema koos beebiga välja viskasid. Sa lasid publikutäiel inimestel vandudes karjuda, et ta lahkuks, ja tegid nalja selle üle, kuidas sa võimu armastad. Me püüame pidevalt kutsuda mehi üles paremini käituma,“ avaldas üks publikus viibinud naine nördimust.