Aastane säästmiseksperiment | „Esmalt tahaks kindlustada enda tagala ning seejärel toetada laste haridusteed ja iseseisva elu algust“

Just viimase kasuks otsustasid ka Kruusmannid. „Leidsime elukaaslasega, et esialgu oleks mõistlik ära kasutada riigipoolsed soodustused ehk alustame III pensionisambasse investeerimisega. See tundub hea variant - investeeritud summalt saab tulumaksu tagasi, mis annab meile võimaluse saadud raha uuesti edasi investeerida,“ selgitab Marta, kelle eesmärk on esmalt kindlustada enda tagala ning seejärel jõuda investeerimisega nii kaugele, et toetada laste haridusteed ja iseseisva elu algust.

Lastele ta eraldi pangakontosid veel avama ei tõtta. „Nad on nii väikesed. Kui nad kasvades hakkavad rohkem huvi tundma rahamaailma vastu, siis avame kindlasti neile eraldi kontod, et nad saaksid teha esimesi katsetusi oma rahaga,“ sõnas Marta.

Rahatarkus algab väikestest sammudest

Sõltumata otsusest lastele pangakontosid veel mitte avada, on pereema saanud häid nõuandeid rahatarkuse õpetamisest Kogumispäeviku liikmetelt. „Me oleme koju ostnud erinevaid raamatuid nagu „Raha küsimused?“, „Minu esimene raha“ ja „Tom õpib rahamängu“. Vanema lapsega oleme väiksest saati teinud nii, et kodus oleva taara aitab tema ära viia ning saadud tulu on tema raha. Eks see vahva ole näha, kuidas kolmeaastane poes oma taskurahaga toimetab,“ tõi Marta näiteks.

Rahateemad pole Kruusmannide jaoks enam võõrad. „Me tõesti ei ole investeerimisega varem kokku puutunud, kuid hetkel on huvi selle vastu suurem kui kunagi varem. Kuulame taskuhäälinguid, riiulis ootab „Investeerimine võhikutele“ raamat ning jälgime erinevaid Eesti rahatarkuse sisuloojaid,“ sõnab Marta, kes väga tahaks avada ka investeerimiskontot, kuid teab, et hetkel on selleks veel vara. „Me pole siiani esimest sammu investeerimises teinud, kuid kohe-kohe teeme ka selle ära. No valetan - esimene samm oli kolm aastat tagasi, kui tegime esimese investeeringu III pensionisambasse, et soovi korral osa saada soodsamast III sambast väljumisest. Teine samm oleks nendesse nüüd igakuiselt panustada.“