9 kriminaalkaristust, vangla ja sõltuvused. „Mu lapsed ei tunnistanud mind. Mu mõistus lakkas töötamast, ma ei teadnud isegi oma nime“

Muutus toimus, kui Merikese juures käis kaplan, kes tema eest palvetas. „Minu hingekarje oli see, et kui taevas on keegi, ta teeks midagi. Ma ei suuda enam nii, ei taha siin olla. Järgmine hetk, mida ma mäletan on, et mu näo ette kukkus ajaleht. Ma avasin silmad ja suutsin kuupäeva välja lugeda. Ma tajusin esimest korda üle pika aja ära, mis toimub. 17.05.2014 oli mu uue elu algus,“ mäletab naine selgelt.

Tänaseks on Merikese peresuhted taastatud. Kui pojad teda varem ei tunnistanud ja neil oli häbi oma emast rääkida, ütles vanem poeg naisele pärast tema Ukrainast naasmist, et on tema üle uhke. „Need olid kõige paremad sõnad,“ on naine tänulik. Lisaks on Merikesel abikaasaga ka 4aastane tütar. Naine usub, et ta ise sattus halvale teele just madala enesehinnangu tõttu, mistõttu on tema jaoks oluline panustada oma tütre omasse. „Ma sisestan talle, et ta on armastatud, kallis, hoitud ja oluline. Täiskasvanud pojad on kohati armukadedad, et miks ma õigel ajal neile seda kõike anda ei saanud, aga ma ei saa seda muuta. Ma pole täiuslik.“