Kodu ajastutruus Viljandi villas. „Vaikselt toimetades jagub rõõmu pikemaks. Kui kõik on kohe valmis, pole midagi oodata. Siin on teha küllaga!“

Villa puhul ei saa üle ega ümber selle põnevast ajaloost. Hoone lasi projekteerida ja ehitada 1937. aastal Mihkel Varrik, kes oli Viljandi tütarlastegümnaasiumi direktor, linnavolinik ja seltskonna­tegelane. Varriku pere elas majas ühel korrusel, teist üüriti välja. On teada, et 1944. aastal pakkus hoone peremees siin ajutist peavarju ka Friedebert Tuglasele, kes oli sõjas kodu kaotanud. Nüüdseks pole algupärasest sisustusest midagi alles, kuna nõukogude ajal jagati maja korteriteks ja sisekujundus hävis.

Kui Evale on kõik vana ja ajalooline alati südame­lähedane olnud, siis Priit on selliseks kasvanud Eva kõrval. Projekteerija ametit pidav Priit räägib, et tal oli oma eelmise kodu puhul hoopis mõtteviis, et kõik asjad olgu uued. Ta märgib, et